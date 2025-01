Savona – Grave incidente, la scorsa notte, in via Vittime di Brescia dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare e si è schiantato contro il pilastro della galleria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 e i residenti della zona, risvegliati dal forte rumore dell’impatto, hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i Vigili del Fuoco di Savona.

, collaborando con il personale del 118 intervenuto, hanno posizionato il conducente sulla barella spinale e lo hanno estratto dal veicolo per il trasporto in ospedale. Successivamente hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente.

(foto dei Vigili del Fuoco)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Contatta la Redazione di LiguriaOggi.it per eventuali segnalazioni o via email redazione@liguriaoggi.it o via Whatsapp al numero 351 5030459