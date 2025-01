Genova – Mentre si continua a lavorare per liberare via Cinque Santi dai detriti del crollo del muraglione e al ripristino della distribuzione del gas ai palazzi rimasti senza servizio e con circa 140 persone senza gas per cucinare e per il riscaldamento la Protezione Civile, di concerto con i Servizi sociali del Comune di Genova, si è attivata per alloggiare in albergo le persone fragili che ne facciano richiesta e per gestire eventuali altre necessità.

L’assessore comunale alla Protezione Civile Gambino sta seguendo da vicino la situazione lavorando per ridurre al minimo i disagi nonostante la situazione non proprio semplice.

«A seguito della frana che ha interessato questa mattina il terrapieno di un edificio in via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio – ha dichiarato Gambino – sono stati evacuati in tutto tre appartamenti di cui uno nell’edificio a monte e gli altri due nell’edificio a valle. Evacuate in tutto 7 persone di cui un nucleo familiare di 5 persone (padre, madre e tre minori) che si sono sistemate in autonomia; un individuo è stato alloggiato a spese del Comune di Genova in un albergo, mentre si è in attesa di contattare l’altra persona per capire le sue esigenze e necessità. Già dalla mattina, la compagnia del Gas e Vigili del Fuoco hanno bloccato e messo in sicurezza la fuga di gas conseguente alla frana. Attualmente, l’edificio a monte da dove proveniva la frana è senza fornitura di gas: la compagnia del Gas sta procedendo alle operazioni di ripristino».