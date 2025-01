La forte perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si sposta velocemente portando criticità residue dovute agli ingenti quantitativi di pioggia caduti nell’entroterra fino alla prima mattinata odierna.

Un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo è atteso fino a metà della settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 28 Gennaio 2025

Ultimi rovesci intermittenti fino alle prime ore del mattino. Possibili nevicate in chiusura sull’ Appennino di Levante sopra i 1200 metri.

Miglioramento sui settori centro-occidentali, ove però non si esclude qualche veloce rovescio o pioggia durante la giornata, specialmente sul centro della regione. Tempo più asciutto sull’ Imperiese già a partire dalla mattinata e per l’intero periodo.

Venti forti dai quadranti meridionali su tutta la regione con rinforzi di Libeccio sui settori Orientali Costieri e del Mar ligure. Raffiche diffusamente superiori ai 70 Km/h a partire dalle ore pomeridiane sulle coste del Genovesato Orientale e dello Spezzino

Mare molto mosso o agitato in mattinata. Agitato su tutti i settori a partire dal pomeriggio con mareggiata di Libeccio : Onda lunga sul levante localmente superiore ai 4.5-5 MT con periodo di 8-9 sec.

Temperature stazionarie nei valori minimi a Levante. Massime in lieve diminuzione su valori ampiamente oltre la media del periodo.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+14°C e massime tra +12°C/+16°C

Interno: Min: +0°C/+9°C – Max: +5°C/+12°C