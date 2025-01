Genova – Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri a seguito di quanto accaduto in via Mura degli Zingari, in zona Principe, dove un pensionato è stato aggredito e derubato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe accorto di esser stato derubato e a quel punto avrebbe rincorso il malvivente. A quel punto il giovane, che stava tentando di fuggire, avrebbe cercato di aggredirlo e colpirlo con un trolley.

Immediata la chiamata ai soccorsi. I carabinieri giunti sul posto hanno immediatamente dato il via alle indagini, ricostruendo l’accaduto e ascoltando la testimonianza della vittima. Il 25enne è stato ritrovato poco distante e nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasporto in carcere.