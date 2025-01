Genova – Saranno celebrati sabato mattina, alle 10,30, presso la cappella dell’Ospedale San Martino, i funerali di Padre Mauro Brezzo, 86 anni, cappellano dell’ospedale e grande tifoso del Genoa.

La camera ardente è aperta anche oggi, giovedì 30 gennaio, per il commiato dei tanti amici e delle persone che hanno avuto modo di conoscerlo sia per i suo impegno religioso che di appassionato tifoso.

Oggi sarà possibile un saluto dalle ore 7 alle ore 20.30 e domani, venerdì 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 20.30.

Sempre nella cappella dell’Ospedale San Martino, si pregherà oggi e domani con il Rosario recitato alle ore 18.

L’ultimo saluto, il funerale, è previsto invece per sabato 1 febbraio alle ore 10.30 nella medesima cappella.

Dopo il funerale, il feretro sarà trasferito da personale di A.Se.F. del Comune di Genova al crematorio So.Crem di Staglieno. Le ceneri saranno consegnate ai confratelli del defunto cappellano.

A lutto il mondo sportivo rossoblu che in queste ore ha reso omaggio alla figura dell’uomo sportivo e a quella di padre spirituale per le persone che erano ricoverate, anche in condizioni gravi e delicate, nell’ospedale San Martino.

Sino all’ultimo Brezzo ha voluto restare vicino alle persone sofferenti anche solo per un saluto o uno scambio di battute.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0