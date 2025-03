Genova – Un incidente stradale si è verificato nel corso della prima serata di ieri in via Moresco, nel quartiere genovese di Marassi, dove una donna è stata investita da una moto. Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto, così come non è chiaro se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.

La persona colpita dalla vettura è rimasta ferita e, per questo motivo, si è reso necessario l’arrivo sul posto da parte dei sanitari del 118.

Poco dopo, però, un uomo di 60 anni, che si è scoperto essere un conoscente della donna ferita, è intervenuto cercando di spostarla. Uno dei militi del 118 gli avrebbe chiesto di interrompere quelle manovre che si sarebbero potute rivelare pericolose per la donna ferita, ma per tutta risposta è stato aggredito dal 60enne intervenuto.

Sia il milite che la donna investita sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino. L’aggressore, invece, è stato fermato e denunciato dagli agenti della polizia di stato intervenuti sul posto. Inoltre, sono stati effettuati anche i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

