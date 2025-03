Genova – Acqua verde fosforescente che scorre lungo uno dei rigagnoli che sfocia sulla spiaggia di Pegli e finisce in mare. La segnalazione preoccupata arriva dal quartiere del ponente genovese dove in molti hanno notato l’acqua del mare colorarsi di verde intenso senza capire cosa stava succedendo.

La preoccupazione è aumentata sino alla pubblicazione di video e foto sulle pagine locali dei social dove alcuni esperti hanno risolto il “mistero”. Si tratterebbe di una sostanza colorante, apparentemente innocua per l’ambiente, che viene abitualmente usata per cercare perdite nelle condutture di scarico ma anche – e potrebbe essere il caso – per accertare se lo scarico di una fognatuara è collegato o meno alla rete fognaria cittadina.

Verifiche, insomma, per accertare il rispetto delle normative anti inquinamento.