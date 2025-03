Ancora una giornata di leggera instabilità, con passaggi nuvolosi in un contesto di cielo sereno in Liguria in attesa del forte peggioramento previsto per il prossimo weekend.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 19 Marzo 2025

Al mattino cielo sereno su gran parte della Liguria, possibile foschia o qualche banco di nebbia nell’interno al confine con il Piemonte.

Al pomeriggio ancora cielo sereno ovunque con qualche passaggio di velature a Ponente.

Venti forti dai quadranti settentrionali in mattinata sul settore centro-occidentale con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese. Drastico calo dell’intensità del vento dal pomeriggio.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +13°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+5°C e massime tra +7°C/+13°C