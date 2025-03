Genova – Il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi annuncia di voler spostare il carcere di Marassi nell’area ex Colisa, in corso Perrone e nel quartiere scoppia la discussione tra i pro e i contro con la “sorpresa” che la struttura che più si vorrebbe veder “partire” è lo spostamento dello stadio.

Non si placano, su social, le polemiche e le discussioni, anche piuttosto infuocate, sull’annuncio del progetto di spostare il carcere di Marassi in Val Polcevera per “mitigare” i disagi che la struttura provocherebbe nel quartiere.

L’opinione pubblica si è divisa tra favorevoli e contrari ma poi, a sorpresa, ha preso piede anche la fazione di chi vorrebbe invece spostato altrove lo stadio.

Se per il carcere in molti si domandano quale fastidio dia al quartiere – a parte l’essere una brutta costruzione in mezzo alle case abitate – c’è chi ricorda, come il garante per i detenuti – che le persone ristrette nella struttura non sono bestie e che moltissimi di loro non hanno condanne definitive e per la Legge italiana sono ancora innocenti sino a sentenza definitiva. Per arrivare a quella sentenza magistrati, forze dell’ordine, avvocati devono potersi recare agevolmente in visita o per questioni legate a processi o semplicemente per controlli o per il loro lavoro. Spostare il carcere in una zona al di fuori della città, comunque meno “agevole” comporterebbe dei problemi che ricadrebbero sulla collettività (costi).

Inoltre ognuno dei detenuti ha una famiglia che dovrebbe farsi carico degli spostamenti che, in un quartiere cittadino, sono ovviamente più semplici rispetto ad una collocazione meno servita.

Nella discussione si è inserita, prepotente, la “fazione” di quelli che invece del carcere vorrebbero veder “partire” lo stadio che, ad ogni partita, crea disagi innegabili a tutto il quartiere e che, davvero, è un peso per chi vive nelle vicinanze.

Se il carcere “si fa sentire” solo per le proteste dei detenuti o di chi chiede per loro condizioni più umane (l’Europa ha condannato l’Italia per il sovraffollamento delle celle), lo stadio attira decine di migliaia di persone ad ogni incontro e solo un cieco (o un tifoso) potrebbe non rendersi conto che questo comporta innegabili disagi per un quartiere popoloso come quello di Marassi.

Una volta, poi, si giocava la partita solo di domenica e i guai erano concentrati nel fine settimana mentre ora gli incontri capitano in qualunque giorno della settimana, anche ravvicinati e fanno scattare divieti di sosta, chiusura di intere vie e modifiche del traffico locale.

Gli abitanti delle vie vicine allo stadio devono spostare le auto sin dalle 7 del mattino nei giorni in cui si gioca alle 17 e devono cercare un posteggio alternativo in una zona che già normalmente ne è priva.

Interi parcheggi vengono “sfrattati” e le auto eventualmente dimenticate vengono multate e rimosse con il carro attrezzi.

Raffiche di multe arrivano di sabato o di domenica mattina, se auto e moto non sono state “spostate” mentre durante la partita si possono trovare auto e moto (dei tifosi?) posteggiate in ogni luogo, marciapiedi e aiuole comprese.

Un sovraccarico di disagi che da un pò di tempo a questa parte vengono “denunciati” più facilmente, anche grazie a chi, dopo decenni di intimidazioni più o meno velate, ora può parlare e raccontare quello che realmente comporta avere lo stadio vicino a casa.

Resta da capire perchè, di fronte ad una protesta crescente nel quartiere e indubbi disagi, non si possa pensare di spostare lo stadio, che in fondo ospita persone che vanno a divertirsi, rispetto ad un carcere dove – di certo – non ci sono persone spinte da uguali propositi.