Camogli (Genova) – I fumetti sbarcano a Camogli. Si terrà a partire dal prossimo 4 ottobre nel Comune in provincia di Genova la prima rassegna di mostre e incontri “Il Porto delle Storie“, manifestazione dedicata ai fumetti e ai suoi artisti più celebri.

Una lunga rassegna alla quale prenderanno parte ben quattro maestri dell’immaginazione disegnata, molto diversi tra loro ma tutti di primissimo piano nel settore e accomunati dalla passione per questo strabiliante e affascinante mondo. Tanti i temi che saranno toccati durante l’intero arco dell’evento tramite le esposizioni, dall’umorismo all’avventura passando per l’impegno civile, con i partecipanti che avranno la possibilità di visitare le quattro mostre personali degli artisti ma anche di incontrarli di persona per scambiare opinioni e ricevere preziosi consigli.

L’inaugurazione si svolgerà venerdì 4 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con la presentazione delle esposizioni “La Costituzione Italiana” di Ro Marcenaro e “Lupo Alberto Dappertutto” di Guido Silvestri “Silver”. Il giorno seguente, invece, a partire dalle ore 11 andrà in scena l’incontro pubblico con i due autori.

Il week-end successivo la rassegna continua: venerdì 11 alle ore 17 arriva al Civico Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari” la mostra di Milvia Cereseto “La Saga delle Balene”, mentre alle ore 18 sarà dato i via all’esposizione “Vacanza in Liguria” di Vittorio Giardino. Nella mattinata seguente, sempre alle ore 11 e ancora nella sala Consiliare, l’incontro pubblico con gli artisti.

Le mostre, tutte ad ingresso gratuito, resteranno aperte al pubblico tutti i giorni dal 5 al 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.