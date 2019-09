San Michele di Pagana (Genova) – Tre giornate di ricche celebrazioni per la festa patronale a San Michele di Pagana. A partire da oggi venerdì 27 settembre nella frazione del comune di Rapallo andranno in scena i festeggiamenti per San Michele Arcangelo, con un vasto programma che spazierà tra arte, storia e musica.

A partire dalle ore 17.30 di oggi sarà infatti inaugurata presso il giardino della Parrocchia “Angoli e volti di San Michele di Pagana“, la mostra fotografica a cura del Gruppo “Dietro a un vetro”, che sarà visitabile per l’intero week-end.

Alle ore 21, invece, in scena l’imperdibile concerto di chitarra di Gregorio Fracchia, giovanissimo musicista classe ’96 tra i più noti chitarristi al mondo nonché concertista, compositore e saggista.

I festeggiamenti proseguono anche nella giornata di domani sabato 28 alle ore 17.30 con la conferenza dedicata alla storia dal titolo “Alle origini del borgo“, un vero e proprio excursus a cura di Alessandra Rotta sul paese di San Michele.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, invece, sia stasera che domani alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale. Domenica 29, invece, giorno della festa, alle ore 11 si terranno la celebrazione eucaristica presieduta da Don Matteo Zoppi e alle ore 18 il Vespro con Don Roberto Ghiara.