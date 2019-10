Genova – Mattinata di verifiche intensive quella di ieri per i controllori di Amt.

22 verificatori, supportati da due agenti della Polizia Municipale, hanno controllato le fermate e i capolinea del centro città.

Dalle 7.00 del mattino alle 12.00 sono stati controllati 231 bus tra via XX settembre, via Ceccardi e via Dante.

Il totale dei passeggeri controllati è stato di 2.876. Di questi, sono 110 erano sprovvisti di regolare titolo di viaggio con un tasso di evasione che si è fermato al 3,8%.

27 di loro hanno regolazirrato immediatamente la loro posizione pagando ai verificatori una multa di 41,50 euro.