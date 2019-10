Genova – E’ stata aperta un’indagine ma non c’è nessun indagato per il misterioso episodio che sarebbe avvenuto qualche giorno fa in Spianata Castelletto, nell’omonimo quartiere collinare genovese.

Alcuni genitori avrebbero riferito ai carabinieri un episodio che sta destando grande allarme tra le famiglie che risiedono nella zona ma che, al momento, pur essendo stati identificati i presunti autori, non ha portato a fermi o denunce.

Secondo i genitori i tre si sarebbero intromessi in una partita di pallone tra alcuni bambini della zona e dopo un pò avrebbero offerto delle caramelle ai bambini per seguirli per fare delle “interviste”.

Il fratello maggiore di uno dei bambini avrebbe allertato i nonni e i genitori dei piccoli scatenando una forte reazione culminata nelle chiamate alle forze dell’ordine mentre i tre sconosciuti si allontanavano dalla zona.

I carabinieri li hanno però individuati e fermati ma dopo alcune domande e l’identificazione di rito, i tre sono stati lasciati liberi di andare e non sarebbe scattata nessuna denuncia.

La versione dei tre, infatti, sarebbe completamente diversa da quella resa dai genitori e non ci sarebbero prove di un “adescamento”.

La vicenda è però rimbalzata nelle chat di whatsapp dei genitori della zona e nei gruppo di genitori di bambini in età scolare generando un forte allarme sociale.

La vicenda raccontata dalle persone intervenute sul posto, infatti, è completamente diversa e desta certamente qualche ragionevole sospetto.

Per questo motivo i carabinieri stanno indagando sull’episodio e stanno cercando testimoni che possano rendere più chiare le versioni delle parti in causa.

Non è chiaro infatti se vi sia stato un tentativo di allontanare i bambini per qualche losco motivo o solo un enorme fraintendimento che poteva sfociare in ben altre reazioni da parte dei genitori spaventati.