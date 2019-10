Genova – Autostrada A12 Genova-Livorno chiusa, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Sud per un mezzo in fiamme sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 al km 48,7 all’interno della galleria “Santa Giulia”.

Sul luogo dell’evento sono state subito attivate le procedure di intervento con la chiusura dell’opposto fornice per l’avvio delle operazioni di squadre antincendio dedicate e di quelle dei Vigili del Fuoco.

Sono inoltre intervenute le pattuglie della Polizia Stradale oltre al personale della Direzione Primo Tronco di Autostrade per l’Italia per supporto alla viabilità.

Attualmente (ore 13:30) all’interno del tratto chiuso si registrano 2 km di coda in direzione Sestri Levante, mentre si stanno ultimando le operazioni di ripristino.

E’ stato diramato un percorso alternativo: per gli utenti di autoveicoli che da Genova sono diretti verso Sestri Levante, uscita obbligatoria a Lavagna, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare a Sestri Levante.