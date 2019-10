Sant’Olcese (Genova) – Magia, fantasy e mistero protagonisti per un giorno a Sant’Olcese. Si terrà domenica 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 21, nella suggestiva e scenografica cornice di Villa Serra a Comago, l’attesissimo Abracadabra Festival.

Organizzato dalla Società High Voltage Sport 2 in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon e L’Accademia delle Arti Magici, il Festival propone per la prima volta in Italia un villaggio interamente dedicato alla magia, al bizzarro e all’insolito. Nel meraviglioso spazio di Villa Serra i partecipanti potranno quindi volare liberi con la fantasia, con tante attività divertenti e curiose per tutti i gusti.

Laboratori di musica e danza, ma anche dimostrazioni di magia, esposizioni artistiche tematiche e rievocazioni storiche che richiamo il periodo medievale, senza dimenticare le attese conferenze con esperti del settore del fantasy provenienti da tutta Italia.

La manifestazione sarà inoltre arricchita anche dalla presenza di speciali stand gastronomici, che per l’intera giornata sforneranno gustosi piatti tipici.

L’accesso all’area dell’evento avrà il costo di 3 euro a persona. Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale di Abracadabra Festival.