Genova – La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne di origini marocchine per il reato di furto aggravato.

E’ successo in via Fanti d’Italia al parcheggio dei pullman.

Durante il carico delle valigie nella stiva di un autobus della linea “Flixbus”, nel momento in cui la calca dei passeggeri che si apprestano a partire è maggiore, uno dei viaggiatori si è accorto che un soggetto si era impossessato del suo bagaglio e si stava allontanando a passo svelto.

Con l’aiuto di un altro passeggero, la vittima è riuscito a bloccare il ladro sino all’arrivo dei poliziotti dell’U.P.G. sopraggiunti subito dopo.

Il 29enne sarà processato questa mattina con rito direttissimo.

