Genova – La statua gigante di Emanuele Luzzati, smontata al Porto Antico, potrebbe essere trasferita a Palazzo Ducale dove potrebbe nascere il nuovo museo dedicato al celebre artista genovese.

A “rivelarlo” il Comune di Genova a seguito delle polemiche sul ritrovamento dell’enorme statua che accoglieva i turisti nel Porto Antico, smontata e accatastata in modo decisamente “poco rispettoso” in un’area del parcheggio pubblico.

La statua verrà presto restaurata per togliere le tracce del tempo e poi, in accordo con la famiglia di Luzzati, che è proprietaria dell’opera, verrà trasferita in un altro luogo, molto probabilmente il Palazzo Ducale dove si potrebbe realizzare il nuovo polo museale dedicato all’indimenticato artista dalle mille sfaccettature.

Gli spazi cui si sta pensando sono quelli attualmente occupati dall’Informagiovani, nel porticato a piano terreno. La struttura dovrebbe presto spostarsi in Comune e gli spazi liberati sarebbero perfetti per allestire un primo nucleo del museo che un tempo si trovava all’interno delle mura storiche di Porta Siberia, nel Porto Antico.

L’occasione per riunire le opere che si trovavano nel vecchio museo e le nuove ora in esposizione nella mostra allestita sempre al Ducale.

L’ufficialità non c’è ancora ma le prime indiscrezioni lasciano intendere che il progetto sia qualcosa di più di un’idea in fase di elaborazione. Del resto il nome di Emanuele Luzzati è conosciuto in tutto il mondo ed esiste già un museo molto visitato, a Gerusalemme, in Israele, dove le opere dell’artista genovese, hanno uno spazio di riguardo e raccontano le mille sfaccettature di un artista che ha esplorato tutte le tecniche espressive ed ha lasciato capolavori nel mondo dei disegni animati, della scenografia, della pittura e della scultura.

Sarebbe davvero un peccato che la sua città natale non gli riconoscesse adeguati spazi ed adeguato riconoscimento.

Un polo museale a Palazzo Ducale, inoltre, consentirebbe di “intercettare” i flussi turistici che ormai sono intensi nella zona del centro città.