Intervengono per sedare una lite e arrestano uno dei litiganti per spaccio di droga.

Prà, ore 17.20

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne genovese pregiudicato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti dell’U.P.G. sono intervenuti in un’abitazione teatro di una violenta lite tra familiari.

Dopo essere riusciti a sedare gli animi gli operatori hanno sentito un forte odore di hashish provenire da un tavolino dove era presente un bilancino di precisione sporco di sostanza stupefacente e un borsello contenente un involucro con un panetto di 88.76 gr. di hashish.

Il tutto è stato sequestrato insieme a 700 euro che l’arrestato teneva nella tasca dei pantaloni e di cui non ha fornito indicazioni circa la provenienza.

Il 23enne sarà processato questa mattina con rito direttissimo.

