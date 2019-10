Genova – Il corpo senza vita di Stefano Becchetti, amministratore della Pasticceria Svizzera e socio di Qui Group è stato trovato alla base del viadotto Mele sull’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce.

Il cadavere è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente ma la notizia arriva in un momento molto delicato delle indagini sul crack del gruppo legato a Qui Ticket ma anche al Moody e, appunto alla Pasticceria Svizzera e all’imprenditore genovese coinvolto nelle indagini per presunta bancarotta fraudolenta.

Il corpo di Stefano Becchetti è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti del caso e sono in corso indagini per accertare come abbia raggiunto il viadotto e se abbia lasciato un biglietto che possa spiegare il gesto.