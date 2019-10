Genova – In via lungobisagno Istria c’è un cantiere fermo da mesi che forma un vero e proprio “tappo” per il traffico da e per l’alta ValBisagno.

Da mesi nel cantiere nei pressi di ponte Carrega non lavora nessuno e i residenti della zona si domandano cosa sta succedendo e perché nessuno prende provvedimenti.

In giornata “difficili”, con il traffico già congestionato, la presenza del restringimento di carreggiata in una zona particolarmente delicata costituisce un aggravio delle già precarie condizioni della viabilità della zona.

Dopo un periodo di lavori anche intensi, con il cantiere che si spostava quasi ogni giorno, la presenza di lavoratori sul posto si è via via affievolita sino a bloccarsi quasi completamente.

Automobilisti imbottigliati e residenti stufi dei disagi si domandano cosa stia succedendo e perchè nessuno sia ancora intervenuto per porre fine ai disagi.