Genova – Quindici tonnellate di profumi di marca Diesel e Ted Lapidus contraffatti in modo quasi perfetto sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza di Genova e delle Dogane al termine di controlli sul carico di una nave in arrivo dagli Emirati Arabi.

I profumi, del valore di mercato di circa 1,3 milioni di euro, erano stivati in un container che viaggiava con documentazione contraffatta ma il personale addetto al controllo ha scoperto alcune irregolarità ed ha deciso di sottoporre a verifica il container.

All’interno migliaia di confezioni contraffatte in modo quasi perfetto e certamente in grado di trarre in inganno un consumatore non particolarmente attento, di due note marche di profumo: la Diesel e il profumo Rumba della maison francese di moda Ted Lapidus.

Secondo le analisi effettuate il rischio per i consumatori non era solo quello di acquistare un prodotto in realtà fasullo ma anche quello di entrare in contatto con sostanze non controllate e che possono provocare terribili reazioni allergiche o contaminazioni gravi.

Il carico è stato bloccato nel Porto di Genova e sono ora in corso accertamenti per verificare dove fosse diretto.