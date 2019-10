Savona – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’uomo travolto da un’auto mentre attraversava la strada in corso Vittorio Veneto.

Il pedone è stato colpito dalla vettura che lo ha scagliato per aria per poi ricadere violentemente a terra.

Sul posto è accorsa dal Croce Bianca savonese che ha subito soccorso il pedone ferito e dopo averlo stabilizzato e immobilizzato, lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.