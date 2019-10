Ventimiglia – I cani antidroga della Guardia di Finanza hanno scoperto due diverse spedizioni di sostanze stupefacenti al confine con la Francia.

In una prima operazione il cane Charlie ha individuato la droga su un Tir proveniente dalla Spagna e nel quale era stato ricavato un sottofondo nascosto per trasportare la droga.

Il tir, guidato da due persone originarie del Marocco ma residenti in Italia, era stato fermato allo svincolo autostradale di Ventimiglia e sottoposto ad un controllo.

Il cane Charlie ha subito fiutato qualcosa di “strano” ed ha iniziato ad abbaiare spingendo i finanzieri ad un controllo più approfondito.

In breve è stato ritrovato il vano nascosto dove si trovavano ben 144 chilogrammi di hashish suddivisi in pani per essere rivenduti.

I due a bordo sono stati arrestati.

Poco dopo un altro cane antidroga ha individuato un carico di cocaina che si trovava su un’auto condotta da un imperiese fermato al casello di Bordighera.

In questo caso Frizzy ha impiegato pochi secondi per segnalare qualcosa di strano sulla vettura e a far scoprire 63 grammi di cocaina nascosti nel vano dell’autoradio della macchina.

Il conducente del veicolo è stato subito arrestato.