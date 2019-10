Genova – Una giornata interamente dedicata alla figura del grande navigatore genovese per commemorare uno degli eventi più significativi della storia dell’umanità. Si terrà sabato 12 ottobre, come ogni anno, il “Giorno di Genova e di Colombo“, l’evento che oltre a voler celebrare l’importanza di Cristoforo Colombo, vuole testimoniare la grande riconoscenza del capoluogo ligure nei confronti di coloro che hanno contribuito a tenere alto il suo nome in Italia e non solo nel corso dei secoli.

La commemorazione inizierà alle ore 16 presso vico Dritto Ponticello, con la tradizionale deposizione delle corone presso la Casa di Colombo. A seguire i saluti delle autorità, con la presenza per la prima volta di una delegazione della città di Columbus Ohio insieme al Consolato Usa.

In seguito, l’evento entra nel clou con la classica Cerimonia Colombiana a Palazzo Ducale a partire dalle ore 17.30. Valeria Oliveri, speaker e presentatrice radiofonica, condurrà la cerimonia che sarà aperta con i saluti istituzionali. Dopodiché, spazio alla relazione della professoressa Luisa D’Arienzo dal titolo “I Genovesi protagonisti della Grande Scoperta” e all’assegnazione dei Premi Colombiani. In chiusura, andrà in scena l’Offerta dell’Olio, quest’anno ricavato da Finale Ligure e destinato alla lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo all’interno del Faro di Santo Domingo.

Non mancheranno inoltre alcune interessanti novità per questa nuova edizione del “Giorno di Genova e di Colombo”. Franco Bampi, presidente dell’Associazione A Compagna, terrà il “Saluto ai Ligure nel mondo” interamente in lingua genovese, che precederà un ricco momento di intrattenimento musicale. Infine, a partire dalle ore 15, per le vie del centro sfilerà il corteo “I chiostri del tempo di Colombo”.

Le iniziative per le celebrazioni colombiane 2019 proseguiranno poi fino a domenica 13 ottobre con tanti eventi per tutti i gusti, tra i quali figura anche un ricco calendario di appuntamenti presso la Darsena e il Galata Museo del Mare. Per maggiori informazioni su il calendario delle commemorazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale Visit Genoa.