Genova – E’ ripresa regolarmente nel pomeriggio di oggi la circolazione completa delle auto in tutto piazzale Parenzo, al termine dei lavori per la riparazione della tubazione rotta a inizio settimana.

I lavori sono proseguiti senza sosta, notte e giorno, per fare fronte alla complessa situazione del traffico della Valbisagno che è letteralmente andato in tilt mercoledì quando l’asfalto si è sollevato in piazzale Parenzo per la pressione dell’acqua che fuoriusciva dalla condotta spezzata.

Dopo una giornata da bollino nero per la viabilità cittadina il cantiere ha iniziato ad operare senza sosta e oggi pomeriggio ha concluso i lavori permettendo la riapertura completa della piazza e dei percorsi di auto e mezzi pubblici.