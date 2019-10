Genova – Sarà l’esame dell’autopsia a chiarire le cause del decesso di una neonata di poche settimane avvenuto nella notte in un appartamento di Borzoli, in val Polcevera. Sarebbe stata la madre, che dormiva nel lettone con la piccola, ad accorgersi che la figlia non respirava più e a chiamare subito i soccorsi.

La corsa disperata dell’ambulanza del 118, però, è risultata purtroppo inutile poiché la bambina era già deceduta e le manovre di rianimazione tentate non hanno avuto alcun effetto.

Il corpicino è stato trasferito in obitorio per le verifiche del medico legale ma viene ipotizzato un caso di “sindrome da morte in culla”, un male improvviso che colpisce senza una apparente spiegazione un neonato su centinaia di migliaia.

Nell’appartamento dove la neonata viveva con la mamma ed un fratellino sono arrivate anche le forze dell’ordine per compiere tutti i rilievi del caso e cercare di ascoltare la mamma della piccola deceduta che pure si trovava in stato di choc.

(foto Archivio)