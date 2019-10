Genova – L’auto condotta da una ragazza si è capottata questo pomeriggio in corso De Stefanis, nel quartiere genovese di Marassi.

La vettura ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare e si è ribaltata finendo la sua corsa sul tetto.

Subito sono accorsi passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena ma la giovane alla guida è scesa da sola dal veicolo e, seppure dolorante, non ha riportato ferite gravi.

Sul posto è comunque intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasferito la giovane in ospedale per accertamenti.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente nel quale sarebbe coinvolta anche una seconda vettura.