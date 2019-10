Genova – Ennesima aggressione ai danni di un conducente del Bus delle linee AMT nel capoluogo ligure. Questa volta è avvenuto in via Fiume, in pieno centro cittadino, con un minorenne che è salito su un mezzo della linea 46 e si è avventato contro l’autista colpendolo con una serie di pugni al viso.

La lite era iniziata qualche minuto prima, alla fermata precedente del bus che collega via Donghi con piazza De Ferrari.

Il ragazzo era arrivato alla fermata con il bus in partenza ed aveva colpito ripetutamente il vetro della porta per chiedere al conducente di fermarsi per farlo salire.

Visto che il bus era ripartito senza caricarlo, il 17enne ha iniziato a correre dietro al mezzo pubblico sino alla fermata successiva e quando il mezzo ha aperto le porte è salito con rabbia e si è subito diretto verso la cabina di guida.

Il conducente ha riaperto le porte per cercare di far salire un altro dipendente AMT ma il ragazzo ha iniziato a colpirlo violentemente al viso con una serie di pugni che gli hanno fatto perdere i sensi.

Fortunatamente i presenti hanno subito chiamato le forze dell’ordine intuendo la situazione “a rischio” e la volante è intervenuta bloccando il ragazzino che è stato condotto in Questura per l’identificazione. Ora rischia una pesante condanna per l’aggressione violenta.

Il conducente del mezzo è stato invece ricoverato in ospedale dove i medici hanno prescritto una serie di esami per scongiurare lesioni interne.