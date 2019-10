Genova – Uno show di beneficenza per dare sostegno all’Associazione Gigi Ghirotti Onlus. Andrà in scena domenica 20 ottobre alle ore 17, presso il Teatro Stradanuova di vico Boccanegra a Genova, il nuovo spettacolo “Ad Occhi Chiusi“.

Diretto da Stefania Pepe e ideato dalla Chiamateci Pure Compagnia, la rappresentazione vuole essere una riflessione sul controverso e indissolubile rapporto tra uomo e palcoscenico.

Un folto gruppo di personaggi è costretto tra le mura di un teatro, in trepidante attesa di potersi esibire per il proprio pubblico. L’incapacità di sognare e di giocare con la fantasia che caratterizza l’uomo contemporaneo li ha incastrati in un vero e proprio limbo. Tuttavia, ogni sera, spinti dal desiderio di rivivere le loro storie, si raccontano agli spettatori che compongono la platea. Sarà così che, anche se per poco, daranno vita ad una galleria di personalità che mettono in mostra sia i pregi che i difetti della natura umana.

Parte del ricavano dello show sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Gigi Ghirotti Onlus, realtà che da oltre 30 anni si occupa dell’assistenza socio-sanitaria di pazienti con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative.