Roma – Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 del programma Italia’s Got Talent, avrebbe accoltellato al gluteo sinistro un amico musicista a Roma, in un locale del Pigneto, la notte tra mercoledì e giovedì. Subito dopo aver compiuto il gesto, l’artista sarebbe scappato, facendo perdere le sue tracce. A denunciare l’accaduto è stata la stessa vittima. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Sorgentone avrebbe inviato un messaggio all’artista ferito scrivendo: «Scusa, sono un tipo impulsivo».

Grazie alla sua esibizione al pianoforte infuocato il 37enne abruzzese aveva convinto Mara Maionchi prima, e tutto il pubblico poi, fino di conquistare il titolo di vincitore di uno dei programmi di punta di Sky.

Per la vittima, un 42 enne romano gestore di un locale di Burlesque a Roma, l’ospedale San Giovanni ha stabilito sette giorni di prognosi per “una ferita lacero contusa al gluteo sinistro”. Sono in corso ulteriori accertamenti sul posto da parte delle autorità competenti.