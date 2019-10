Ospedaletti (Imperia) – Avevano trasformato un appartamento lungo la statale Aurelia in una centrale per lo spaccio. I carabinieri hanno arrestato sei persone, cinque uomini e una donna, al termine di lunghe indagini sulle attività di spaccio della zona.

Nel corso di un blitz i militari hanno rinvenuto ingenti quantitativi di droga e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi che venivano poi vendute ai tossicodipendenti della zona.

Le operazioni di verifica e controllo sono ancora in corso nella zona e nelle prossime ore verranno forniti tutti i dettagli dell’operazione anti droga.