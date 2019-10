Genova – Una frana è caduta su via Carpenara, a poche centinaia di metri dal centro abitato di San Carlo di Cese, sulle alture di Pegli, nel ponente genovese.

La strada risulta chiusa e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.

Ancora una volta è il movimento del terreno a fare paura, con frane e smottamenti che partono all’improvviso in un territorio fradicio d’acqua e con precipitazioni che non vengono più assorbite dal terreno che “cede” improvvisamente.

A preoccupare è proprio il fatto che i cedimenti avvengono in assenza di precipitazioni abbondanti poichè per la notte e per la mattinata di domani è previsto il passaggio del grosso della perturbazione, con possibili piogge anche molto intense.