Genova – Ancora chiusa via Carpenara, la strada della Val Varenna da ieri sera chiusa per una frana.

Lo smottamento si è verificato a 300 metri dall’abitato di San Carlo di Cese, nell’entroterra genovese, e ha parzialmente isolato la frazione.

Nella mattinata sono stati effettuati i sopralluoghi per capire l’entità della frana e come intervenire per risolvere il problema nel minor tempo possibile.