Genova – Sottopasso di Multedo chiuso per allagamento, strade trasformate in torrenti e alcuni alberi abbattuti nella zona della ex piscina di Multedo.

Torna a farsi pesante la situazione nel ponente genovese per l’ondata di maltempo che riprende forza con temporali anche molto forti e precipitazioni abbondanti.

Situazione critica nel ponente genovese, tra Pegli e Sestri Ponente ma anche in Valpolcevera dove si registrano allagamenti a San Quirico.

Lo stato di allerta rossa è stato chiuso in anticipo e la zona si trova ora in allerta arancione (più lieve) ma il maltempo non molla la presa ed anzi si fa più pericoloso dopo i temporali quasi senza danni della notte.

