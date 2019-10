Genova – Il 25 ottobre si svolgerà la giornata dedicata agli sposi che, nel corso del 2018, hanno raggiunto i cinquant’anni di matrimonio. Le coppie genovesi che festeggiano le nozze d’oro sono 1795; il valore di questa esperienza di vita viene celebrato ormai abitualmente dall’Amministrazione Comunale, considerato un riferimento di valore umano, morale e civile.

L’età delle spose sono comprese tra i 64 anni della sposa più giovane e i 94 la più anziana, mentre per quanto riguarda gli uomini il più anziano è un 95 enne e il più giovane un 67 enne. Ha 134 anni in due la coppia più giovane e 185 la più vecchia.

La giornata dedicata ai “Cinquant’anni insieme” inizierà alle ore 9 con la Messa

celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo. I “festeggiamenti” proseguiranno poi al

Teatro Carlo Felice dove, alle 10.45, il vice sindaco e assessore ai servizi civici

Stefano Balleari e il sovrintendente Claudio Orazi saluteranno le coppie “d’oro”.

Seguirà, in anteprima esclusiva, il concerto del direttore e violino solista dell’Orchestra

del Carlo Felice, Mengla Huang. In programma musiche di Antonio Vivaldi, “Le quattro

stagioni op. 8”, e di Astor Piazzolla “Cuatros Estaciones Porteñas.

La mattinata terminerà alle ore 13.00 con un brindisi augurale nel gran foyer del

Teatro. L’accesso al Teatro è possibile a partire dalle ore 10.

A fine manifestazione, sarà messo a disposizione dei partecipanti per il rientro un

servizio di bus diretti a: Circonvallazione a Monte, Ponente (Voltri), Valbisagno (Prato),

Valpolcevera (Pontedecimo).