Rossiglione – Hanno trascorso la notte lontano dalle loro abitazioni le 30 persone evacuate ieri sera da un condominio colpito in pieno da una frana staccatasi da un pendio.

Le famiglie sono state fatte evacuare per precauzione, nel timore che il movimento franoso aumentasse coinvolgendo anche le abitazioni.

Questa mattina sopralluoghi dei tecnici comunali e della Protezione Civile per stabilire se l’edificio è stabile e ruspe in azione per liberare strade e alvei dei torrenti esondati e che hanno provocato pesanti danni.

Ieri il disperato appello del sindaco di Rossiglione, Katia Piccardo, che ha invitato i concittadini a non uscire di casa e di salire ai piani alti per lo straripare dello Stura in località Maddalena.

Tutte le scuole di Rossiglione, Campoligure e Masone sono chiuse per lo stato di allerta meteo e per consentire alla Protezione Civile di intervenire nelle zone interessate.