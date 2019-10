Genova – Un tour guidato e una conferenza per indagare alcuni dei più drammatici momenti della storia italiana. Si terrà sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 10, lo speciale evento che vedrà protagonista la Casa dello Studente di Genova.

Costruita nel 1935 per volontà di Mussolini, al fine di educare i giovani agli ideali del fascismo, nell’ottobre del 1943 la Casa dello Studente divenne il comando della polizia tedesca, dal quale venivano coordinate tutte le azioni delle truppe naziste su Genova e sull’entroterra ligure.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, però, quella struttura non fu solamente il centro operativo della Gestapo, ma anche una vera e propria prigione per i partigiani e i resistenti al nazi-fascismo. Oggi, quei luoghi costituiscono il “Museo della Resistenza Europea“, che sarà al centro della visita guidata che si snoderà per le celle all’interno dell’edificio e attraverso il cosiddetto “Sotterraneo dei Tormenti”.

Il tour guidato, che si inserisce nell’ambito della presentazione della “Mostra sulla Resistenza Operaia a Berlino 1942-1945” alla Spezia, sarà preceduto da una conferenza su queste tematiche tenuta da Paolo Migone del Centro Documentazione Logos di Genova e da Marzio Artiaco dell’Anpi. L’evento sarà ad ingresso libero e gratuito.