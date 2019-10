Genova – Nell’ambito delle attività di controllo per il rispetto delle norme in materia di commercio alimentare, gli agenti del secondo distretto di Polizia Locale hanno ispezionato un esercizio di vicinato a Certosa, dove hanno trovato diversi pacchi di riso confezionati in proprio e sprovvisti di etichettatura a norma, due trappole per topi negli scaffali destinati a contenere i prodotti da vendere, mentre nel retrobottega, sul pavimento, dove si trovavano anche i prodotti per la vendita, hanno trovato due scarafaggi morti. Nel negozio è stata verificata anche la presenza di una bilancia posizionata in maniera non conforme, come indicato dalla livella a bolla incorporata nello strumento, e due telecamere di sorveglianza per la ripresa degli interni, la cui presenza è stata segnalata dagli agenti all’Ispettorato del Lavoro, per possibile violazione delle norme sul controllo dei dipendenti. L’esercizio è stato segnalato anche alla ASL per le condizioni igieniche, mentre il titolare è stato sanzionato per la mancata etichettatura dei prodotti e per l’uso non corretto degli strumenti di pesatura della merce