Genova – Una serata mostruosa per tutti i piccoli tifosi rossoblu. Arriva giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 20 la festa di Halloween “Mostri, Grifoni and co”, organizzata presso il Museo del Genoa di via al Porto Antico – Palazzina San Giobatta.

Fino alle ore 23 i bambini dai 5 ai 12 anni potranno partecipare a numerose attività organizzate per le sale della struttura, tra una caccia al tesoro che metterà alla prova i piccoli esploratori e tante altre prove a tema con la serata di Halloween.

Ciascun bambino, inoltre, potrà partecipare all’evento mascherato e provare a vincere il premio finale per il travestimento più bello. Sul posto, non mancherà neanche lo speciale trucca-bimbi.

La serata sarà ad ingresso gratuito per gli iscritti al progetto Genoa Academy, mentre avrà il costo di 5 euro per i non iscritti.