Rossiglione- Nuova grossa frana, a causa del maltempo dei giorni scorsi, lungo la strada statale 456 del Turchino.

Un costone di roccia è caduto improvvisamente sulla strada in località Gnocchetto, nel comune di Ovada ma non lontano da Rossiglione, in Valle Stura.

Fortunatamente nessuno dei grossi massi ha colpito auto in transito e la strada, al momento della frana, era sgombera dal traffico locale.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno accertato che nessuno fosse stato travolto e poi hanno iniziato le operazioni di bonifica e di sgombero. Che proseguiranno senza sosta.

La strada risulta completamente chiusa e per le alternative si suggeriscono la strada che collega Rossiglione a Ovada e l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.