Genova – Un bando del Comune per finanziare iniziative collegate alle luminarie natalizie nelle vie della città.

È di 65mila euro l’importo iniziale del bando lanciato quest’anno dal Comune di Genova a supporto di iniziative natalizie, installazioni di luminarie e addobbi, a favore di consorzi di gestione dei mercati comunali coperti, CIV e associazioni di categoria; si tratta di una cifra superiore a quella stanziata nel 2018.

Il bando sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune a far data dalle ore 12 del 04 novembre 2019. Il termine di presentazione delle domande scadrà il 31 dicembre 2019.

Rinnovando e ampliando l’impegno offerto lo scorso anno, l’amministrazione comunale continua il sostegno per promuovere iniziative di valorizzazione e di abbellimento delle strade cittadine regalando a genovesi e turisti festività natalizie sempre più luminose e vivaci.

«Il sostegno per queste attività nasce con l’attuale Amministrazione comunale per supportare importanti azioni che vengono realizzate nel periodo natalizio. – dichiara Paola Bordilli, assessore al Commercio, artigianato e grandi eventi –. Le iniziative che i commercianti mettono insieme per il Natale nella nostra città sono tante e di qualità. Tutti assieme renderemo sempre più speciali le festività natalizie per i nostri cittadini e i molti visitatori che arriveranno a Genova. A queste iniziative stiamo lavorando il Comune farà la sua parte garantendo importanti azioni di valorizzazione del Natale e Capodanno. Stiamo mettendo in piedi anche idee per i mercati comunali senza consorzio nonché per i mercati merci varie e per la fiera di Natale di Piazza della Vittoria».