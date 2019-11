Genova – La protesta per la chiusura del cimitero di via Ovada, a Voltri, si era appena diffusa sui sociale ed ecco arrivare un “aggiornamento” dal Comitato per Voltri che, stamattina, ha verificato la situazione, recandosi sul posto.

Il cimitero di via Ovada, contrariamente a quanto disposto dal COC, il centro operativo comunale, era regolarmente aperto e accessibile a quanti desideravano fare visita ai parenti deceduti e tumulati nella struttura.

Un “mistero” che ha rinfocolato le già roventi polemiche sulla gestione del Cimitero da parte del Comune che, nella giornata di ieri, ha diffuso un comunicato che disponeva la chiusura del Cimitero di Voltri per il maltempo e per non meglio precisati “temporanei motivi di inagibilità”.

Resta lo sconcerto dei Voltresi e di quanti hanno congiunti nel cimitero e di chi chiede da tempo che la struttura venga messa in sicurezza.