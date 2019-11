Sestri Levante – Autostrada A12 Genova – Livorno allagata, nel tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina, in direzione La Spezia a causa di forti precipitazioni.

In piena allerta rossa per maltempo, in Liguria, arriva notizia dell’allagamento di un tratto autostradale con forti disagi per gli automobilisti di passaggio e che sono costretti a procedere a passo d’uomo e con l’acqua che sale di livello di minuto in minuto.

Chiuso il casello autostradale di Sestri Levante e pesanti disagi in tutta la zona anche per lo straripamento di alcuni corsi d’acqua.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida.