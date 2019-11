Genova – La Polizia Locale di Genova e gli ispettori della ASL 3 hanno disposto la chiusura di un bar di Sestri Ponente per la mancanza dei necessari requisiti di igiene.

Durante i sopralluoghi, nell’esercizio è stato riscontrato un degrado generale, con le pareti del locale completamente annerite, piastrelle e pavimenti rotti e deteriorati, mancanza di acqua corrente calda, nonché evidenti problemi di mancanza di manutenzione a friggitrici e frigoriferi. Per questi motivi è stata disposta la chiusura immediata fino alla sanificazione degli ambienti.

Il locale, inoltre, non aveva esposto i prezzi, e non rispondeva ai requisiti strutturali in materia di accesso delle persone diversamente abili. Tali requisiti sono necessari per la concessione della licenza, pertanto gli agenti di Polizia Locale sono al lavoro per inviare un rapporto allo Sportello Unico delle Attività Produttive per considerarne la sospensione.