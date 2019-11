Ospedaletti (Imperia) – Traffico bloccato in zona Capo Pino, in direzione Ospedaletti, nell’imperiese, per un incidente stradale che ha visto un’auto ribaltarsi per motivi ancor in via di ricostruzione.

Forse un malore o una disattenzione all’origine dell’incidente stradale avvenuto in circostanze ancora da chiarire, questa mattina all’ingresso di Ospedaletti.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e del 118. La persona alla guida è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti mentre l’auto è stata rimossa.

Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona.