Genova – Verrà donata in beneficenza la grossa quantità di frutta e verdura sequestrata oggi pomeriggio dalla polizia locale ai venditori abusivi che da tempo stazionavano in corso Gastaldi, nel pieno del traffico locale.

Dai funghi porcini ad arance e mandarini, dall’insalata alle cassette di pomodori. L’elenco della merce sottoposta a sequestro è lunghissimo e tutto finirà nei frigoriferi di un’associazione che opera per i piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini.

Un cittadino italiano, che sarebbe risultato sprovvisto di licenza e di qualsiasi autorizzazione, è stato sanzionato e denunciato per aver sfruttato un extracomunitario in nero e per aver utilizzato per esporre la merce un furgoncino risultato privo di assicurazione.