Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri notte, poco prima della mezzanotte, in via dei Landi, nel quartiere di Sampierdarena, per l’incendio di un appartamento.

Le fiamme, ben visibili dalle finestre al quarto piano, hanno interessato una stanza dell’appartamento.

I pompieri sono entrati nell’appartamento ed hanno messo in salvo la persona che viveva all’interno e l’hanno affidata alle cure del personale del 118 intervenuto poichè colpito da un principio di intossicazione da fumo.

Gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare a titolo precauzionale ma, successivamente, hanno fatto rientro nelle loro abitazioni tranne la persona residente nell’appartamento coinvolto.

Interdetti all’uso l’appartamento incendiato e quello soprastante.

Alle operazioni hanno partecipato circa sedici unità dei Vigili del Fuoco oltra alla Polizia di Stato, la Polizia Locale e 118.