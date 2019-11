Imperia – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del ragazzino di 13 anni caduto da un’altezza di oltre 6 metri.

I medici dell’ospedale genovese mantengono la prognosi riservata ma hanno notato segni di un miglioramento che lascerebbe ben sperare per l’esito della vicenda.

Mentre si indaga ancora per accertare se, come diffuso in precedenza, il giovane stesse facendo parkour saltando sul tetto, la direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini informa che il ragazzo di 13 anni, ricoverato per politrauma toracico per una caduta, e per questo sottoposto ad intervento chirurgico al torace, ha avuto un buon decorso post-operatorio e sarà trasferito, già nelle prossime ore, dall’Unità di Terapia Intensiva alla UOC Chirurgia dell’Istituto, dove proseguirà l’osservazione per le prossime 48 ore, prima di sciogliere definitivamente la prognosi.

Gli accertamenti eseguiti hanno escluso altre lesioni e complicazioni.