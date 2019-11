Borghetto Santo Spirito (Savona) – Stava fuggendo in Francia con alcuni familiari la donna di 30 anni, di etnia Rom, fermata ed arrestata dai carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito, nel savonese.

La donna è stata fermata a seguito di un normale controllo e bloccata appena le verifiche sulla sua identità hanno rilevato alcune incongruenze con il suo racconto.

I carabinieri hanno infatti fermato l’auto sulla quale viaggiava in compagnia di familiari tutti segnalati per numerosi precedenti penali.

Il veicolo risultava invece intestato ad un cittadino calabrese attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare.

La destinazione dichiarata, la Francia, ha fatto insospettire i militari che hanno verificato identità e posizione di tutti gli occupanti del veicolo, scoprendo che la donna era ricercata in tutta Italia poiché indagata dalla procura di Pescara per rapina aggravata denunciata presso la Questura di Pescara.

Il 16 ottobre scorso infatti la donna avrebbe rapinato un medico pescarese sottraendogli un Rolex da polso del valore di circa 30 mila euro.

La donna, che al momento non risultava ancora destinataria di alcun provvedimento, è stata fermata per “il pericolo di fuga” anche perchè tutte le persone a bordo della macchina risultano senza fissa dimora in Italia e con una residenza anagrafica in Gran Bretagna.

La giovane è stata trasferita in carcere a Genova Pontedecimo, in attesa della pronuncia del magistrato che indaga sul caso.