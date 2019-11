Genova – Le forti piogge della scorsa notte hanno provocato allagamenti e piccole frane sul territorio genovese e ligure.

Si segnalano grosse pozze d’acqua sull’autostrada A12 Genova Rosignano tra i caselli di Recco e Genova Nervi in direzione Genova.

Pozze d’acqua anche sulla A7 Genova – Milano, tra Bolzaneto e Genova Est all’innesto tra la A7 e la A12

Pesanti ritardi sulla viabilità della Valbisagno in direzione centro città per traffico sostenuto e per cantieri fermi da mesi

Rallentamenti e code anche lungo la direttrice tra l’uscita autostradale di Genova Aeroporto e il centro città lungo la strada Guido Rossa e via Lungomare Canepa, sempre per traffico sostenuto

Allagata da ieri sera via Carnia a Rivarolo, già oggetto di una polemica molto dura tra il locale presidente del Municipio e la protezione civile comunale per un lamentato ritardo negli interventi di soccorso

Chiusa la strada tra Pontedecimo e Bolzaneto, in direzione Genova causa voltino allagato altezza ponte Navarra

Nella zona di Oregina via 5 Santi verso Principe chiusa per una frana